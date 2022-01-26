В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за смерти пациентов после обследования желудка

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту смерти двух пациентов диагностического центра после обследования желудка. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу и области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")», — сказано в опубликованном ведомством сообщении.

В материалах дела сказано, что скончавшиеся пациенты одной из клиник Выборгского района 23 и 25 января проходили медицинское исследование желудка, после чего были экстренно госпитализированы в больницу, где в последствии и скончались.