Смольный пообещал сохранить книжный дом Зингера

Власти Петербурга предпримут все возможные меры для сохранения в доме Зингера книжного магазина. Об этом 23 января сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«Книжный дом Зингера будет обязательно сохранен», — отметил Пиотровский в разговоре с журналистом Алексеем Венедиктовым.
ЗАО «Зингер» в марте прошлого года подал судебный иск о невыгодных условиях аренды с «Книжным магазином № 1», владеющим Санкт-Петербургским Домом книги. После этого арбитраж признал договор аренды недействительным, а книжный магазин съехал в сентябре 2021 года.