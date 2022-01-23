На месте парка на Васильевском острове может появиться мост

В Василеостровском районе Петербурга на месте парка «Заросли» может появиться мост. Об этом 23 января сообщает «Фонатнка».

В новом Генплане на месте парка «Заросли» на берегу реки Смоленки появилась четырехполосная дорога. Ранее зеленая зона вошла в тройку победителей «Городских проектов». Местные уверены, что данная локация очень перспективна и может стать центром притяжения для городских жителей.

Ранее петербуржцы направляли более 4 тысяч обращений губернатору Петербурга Александру Беглову, с просьбой обустроить парк. Однако теперь понятно, что городские власти не учли пожелания горожан.