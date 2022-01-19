  • 19 Январь 2022
USD 20.01.2022 76.8697 +0.5350
USD ММВБ 16:25 76.1789  
EUR 20.01.2022 87.1318 +0.1102
EUR ММВБ 16:25 86.4218  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Независимые петербургские мундепы требуют отставки Беглова

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Муниципальные депутаты требуют решить вопрос «судебного квартала».

В Петербурге более 50 независимых муниципальных депутатов подписали требование об отставке губернатора Александра Беглова. Соответсвующее вращение они опубликовали в сообществе «Открытый Южно-Приморский» в социальной сети «ВКонтакте». 

Мундепы выступают с требованием о решении вопроса строительства парка «Тучков буян» и переноса «судебного квартала». Под документом оставили свои подписи 52 человека, из них 51 муниципальный депутат из 30 муниципалитетов города.

«В 2019 году перед выборами исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Беглов, заручившись поддержкой президента, дал публичное обещание жителям города сделать парк без судебного квартала. Горожане поверили обещаниям. Александр Беглов был избран губернатором Северной столицы. Сейчас становится очевидным, что проект парка изменен, а мнение жителей растоптано. Если подобное произойдет, то считаем, что такому чиновнику не место в кресле губернатора!», — говорится в тексте документа. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram