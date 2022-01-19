Независимые петербургские мундепы требуют отставки Беглова

В Петербурге более 50 независимых муниципальных депутатов подписали требование об отставке губернатора Александра Беглова. Соответсвующее вращение они опубликовали в сообществе «Открытый Южно-Приморский» в социальной сети «ВКонтакте».

Мундепы выступают с требованием о решении вопроса строительства парка «Тучков буян» и переноса «судебного квартала». Под документом оставили свои подписи 52 человека, из них 51 муниципальный депутат из 30 муниципалитетов города.

«В 2019 году перед выборами исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Беглов, заручившись поддержкой президента, дал публичное обещание жителям города сделать парк без судебного квартала. Горожане поверили обещаниям. Александр Беглов был избран губернатором Северной столицы. Сейчас становится очевидным, что проект парка изменен, а мнение жителей растоптано. Если подобное произойдет, то считаем, что такому чиновнику не место в кресле губернатора!», — говорится в тексте документа.