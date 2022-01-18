Директор Эрмитажа прокомментировал новую песню Шнурова

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал новую песню Сергея Шнурова о мусорном коллапсе в Петербурге. Об этом сообщает Пятый канал.

Для своей новой композиции с использованием нецензурных выражений артист выбрал неофициальный гимн Петербурга «Город на вольной Невой». Пиотровский выбор Шнурова не оценил.

«Печально, когда Шнуров соединяет мат с близкими сердцу каждого петербуржца мелодиями. Протест, может быть, и обоснованный, превращается в оскорбления», — высказался директор музея.

В это время городские власти утверждают, что держат ситуацию под контролем. Однако горожане с этими заявлениями категорически не согласны.