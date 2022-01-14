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Петербуржцам объяснили, как добиться перерасчета за невывезенный «Невским экологическим оператором» мусор

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© Фото: baltphoto

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Специалисты составили универсальную форму обращения для петербуржцев.

Петербуржцы возмущены несвоевременным вывозом мусора в городе и хотят добиться перерасчета по квитанциям на основании предоставления некачественных услуг «Невским экологическим оператором». Об этом 14 января сообщает «МК в Питере»

Горожане отмечают, что баки не опустели даже после того как представители «НЭО» принесли свои извинения и обещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Ситуация не изменилась в лучшую сторону даже после вмешательства ГЖИ. В ходе инспектирования оператору пригрозили штрафными санкциями за ряд выявленных нарушений. 

Представители СМИ даже запустили в социальных сетях хэштег #НеХотимПлатитьЗаМусор, призванный обратить внимание городских властей на проблему. Также «МК в Питере» обратились к юристам для помощи в составлении образца претензии на возврат денежных средств. 

По мнению специалистов, причиной мусорного коллапса стала новая система обращения с твёрдыми бытовыми отходами. 

«С 2014 года различные общественные советы, организации и специалисты собирались и говорили о том, что нельзя проводить «мусорную реформу» в том виде, в котором она сейчас реализована — отдавать все региональному оператору, вводить изменения с 1 января, потому что праздники, будет коллапс, что проблему единого оператора можно решить немного иначе — не задевая интересы, например, бизнеса, который пострадал в результате этой перестройки — некоторые организации, которые занимались перевозкой, а таких было более 40, оказались выброшенными», — рассказал глава ассоциации управляющих компаний Евгений Пургин. 

Также проблема возникла с отсутствием необходимых условий для запуска работы с ТКО. 

«Во-первых, не были скоординированы действия управляющих компаний и перевозчиков — первых в принципе исключили из процесса. Во-вторых, привлекли перевозчиков, не имеющих необходимых ресурсов, например, контейнеров. В-третьих, новый региональный оператор выдал перевозчикам маршруты, совершенно не совпадающие с реальными, в результате чего многие контейнерные площадки и дома просто выпали. Итог: мусоропроводы и баки забиты, а впереди нас ждет дезинсекция и дератизация», — прокомментировала сложившуюся ситуацию операционный директор группы компаний «ДОМСПБ» Юлия Федорова. 

В Северной столице с недавнего времени практикуется так называемое расщепление платежей. Его смысл заключается в том, что поступающие средства получают сразу ресурсники, минуя при этом управляющие компании. 

«С 2022 года услуга по обращению с ТКО перешла из категории жилищных в состав коммунальных и станет рассчитываться по единому установленному городом тарифу, привязанному к метражу жилья - независимо от количества проживающих. Оплата услуги будет начисляться в платежной квитанции «Петроэлектросбыта», — прояснила ситуацию глава «ДОМСПБ». 

Так, суммы в квитанциях будут трижды перемножаться: по тарифу на услуги регионального оператора по обращению с ТКО (969,70 рубля), по установленным нормативам накопления ТКО (0,0066 кубометра), а также площади жилья. 

Претензию на некачественное оказание услуги можно направить на основании соответствующих правил №354. По ним в холодное время года, при температуре 5 градусов выше нуля, мусор обязан вывозиться не реже чем один раз в трое суток. Отклоняться от норматива можно не более чем на 72 часа в месяц и не более чем на 48 часов единовременно. В противном случае, горожане имеют право обратиться с требованием о перерасчете выставленных за услугу счетов. 

«Для перерасчета размера платы за коммунальные услуги жильцам необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию, ТСЖ или к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, если в многоквартирном доме заключены прямые договоры на вывоз ТКО между собственниками и региональным оператором», — рассказала руководительница практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

Универсальную форму претензии на несвоевременный вывоз ТКО составила юрист правового центра «Тимпур» Юлия Барабанова. Обращение получилось довольно объемным за счет перечисления в нем законов. Скачать бланк петербуржцы могут здесь

«Конечно, региональный оператор будет бороться и платить только через суд.  Наверное, так же поступят и управляющие организации, к которым граждане обратятся с этой претензией. Порядок перерасчета расписан в законодательстве: нужно составлять акт, а у жителей таких доказательств тому, что мусор действительно не вывозился, как правило, нет», — предупредил о возможных проблемах Евгений Пургин.

Если посчитать, сумма выплат выходит довольно внушительной и это несмотря на существующие проблемы. Берем порядка 118 с половиной млн квадратных метров (такова, по данным Жилищного комитета на 3 квартал 2021 года, общая площадь жилья в петербургских домах - 118 650 730 «квадратов») и умножаем на норматив накопления для жилых помещений в МКД в 0,0066 кубометров. Получаем 783 с лишним тысяч кубометров мусора. Затем умножаем эту цифру на 969,70 рублей (таков тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО, установленный Комитетом по тарифам на начало декабря 2021 года). Выходит примерно 760 миллионов рублей, которые затем умножаем на 12 месяцев и делим на 365 дней. Результат еще раз умножаем на 10 праздничных январских выходных и получаем около 250 миллионов рублей, которые придется заплатить петербуржцам за «мусорные каникулы». 

Стоит заметить, что 1 июля 2022 года тарифы вырастут на 3,5%, что, по словам чиновников, меньше, чем утвержденные федеральным правительством нормы.

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