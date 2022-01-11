Органы опеки отказали пожилой петербурженке в усыновлении двух внуков-сирот

В Петербурге органы опеки отказали пожилой женщине в усыновлении двух ее осиротевших внуков. Об этом 11 января сообщает «Комсомольская правда».

Органы опеки за день до нового года отказали пенсионерке в усыновлении двух детей-сирот, которые приходятся ей внуками. Мать малышей скончалась от последствий коронавируса прямо перед праздниками и родственница хотела забрать детей к себе, однако ей наотрез отказали.

«Ситуацию осложняло то, что детский сад и органы опеки находятся на территории Ленобласти, а место проживания женщины и детей – в Петербурге. Специалисты аппарата урегулировали вопрос между ведомствами двух субъектов, оперативно организовали оформление предварительной опеки на бабушку», — прокомментировала сложившуюся ситуацию уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

В результате детей передали бабушке и разрешили встретить вместе праздники. О смерти матери малыши до сих пор не знают.