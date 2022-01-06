Облившему пару кислотой петербуржцу продлили арест

Петербургский суд продлил меру пресечения мужчине, облившему кислотой пару на набережной канала Грибоедова. Об этом 6 января сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
«Октябрьский районный суд… вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - ред.)», — заявили представители суда.
Напомним, инцидент произошел в центре Петербурга 10 декабря 2021 года. Обвиняемый из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня. В результате нападения девушка получила серьезные повреждения половины лица.