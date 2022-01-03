Невский экологический оператор оштрафован из-за гор мусора в Петербурге

Из-за гор мусора в Петербурге оштрафован «Невский экологический оператор», приступивший к работе в начале этого года. Об этом 3 января сообщает Neva.Today.

Государственная жилищная инспекция Петербурга осталась не удовлетворена качеством и своевременностью уборки мусора, после проверки 400 многоквартирных домов.

За первых дня нового года специалисты обнаружили нарушения по 89 адресам. Среди претензии — несвоевременный вывоз мусора, плохая уборка придомовых территорий и контейнерных площадок.

В связи с этим, ответственный за вывоз мусора Невский экологический оператор был привлечен к административной ответсвенности.

Издание отмечает, что наладить систему вывоза мусора губернатор Александр Беглов не может с 2018 года. Тогда в городе должен появиться новый оператор, но данная инициатива была отложена до настоящего времени.

Горожане сразу обратили внимание на нерегулярный вывоз мусора. В сети появилось множество фото, на которых запечатлены переполненные мусорные баки и заваленные мусорные площадки.

При этом представители оператора обвини во всем самих горожан, которые паркуют свои транспортные средства в неположенных местах, мешая тем самым вывозу мусора.