Петербургский суд оправдал пятерых подозреваемых в насилии над детьми

Кировский районный суд Петербурга вынес оправдательный приговор пятерым фигурантам дела о насилии над воспитанниками детского дома. Об этом 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

«Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно», — сказано в опубликованном сообщении.

Отмечается, что Михаил Елин, Станислав Виноградов, Кирилл Покалюк, Андрей Соловьев и Павел Прикащиков проходили обвиняемыми по нескольким частям ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера.