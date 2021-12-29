Блогеру Хованскому сменили меру пресечения

Куйбышевский районный суд Петербурга сменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому на ограничение определенных действий. Об этом 29 декабря сообщают «Известия».

Новая мера пресечения будет действовать до 8 января 2022 года. Блогер с начала июня находился в следственном изоляторе, после обвинения в оправдании терроризма. В ходе стрима он исполнил песню про «Норд-Ост» «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Сегодня в ходе заседания ходатайство следствия о об изменении меры пресечения было удовлетворено и блогера отпустили из здания суда домой.