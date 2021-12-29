Петербуржцы перед Новым годом жалуются на горы мусора

В Петербурге произошел мусорный коллапс, способный испортить горожанам праздничное настроение. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today.

Жители сразу несколько районов Петербурга жалуются на несвоевременный вывоз мусора. В результате дворы оказались превращены в настоящие свалки. Свое недовольство они выразили под постом губернатора Александра Беглова о предпраздничном настроении.

Так, переполненные контейнеры, по словам петербуржцев, стоят на «Парнасе» на улице Федора Абрамова. Фотографии с разбросанными мешками мусора были опубликованы в Тelegram-канале «Аварийный Петербург».

Многие жители оказались недовольны уборкой мусора и поспешили написать об этом под постом главы города в социальной сети «ВКонтакте», рассказывающем о праздничном настроении.

Житель Колпино выставил фото со своеобразными «украшениями» своего двора, которые работали жителей двора не одни сутки. Жалобы поступили и от проживающих на бульваре Новаторов и проспекте Народного Ополчения. На их фотографиях также видно, что мусор не вывозился уже давно — вокруг контейнеров образовалась настоящая свалка.