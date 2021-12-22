Петербургский суд отклонил жалобы об аресте Хованского

Петербургский городской суд отклонил жалобы на содержание блогера Юрия Хованского под стажей, сочтя их необоснованными. Об этом 22 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Обвиняемый в оправдание терроризма блогер останется в СИЗО еще как минимум до 8 января. Представители Хованского подали жалобы на неоднократное продление ареста, однако суд отклонил их после рассмотрения.

«Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года (о продлении меры пресечения - прим. ТАСС) оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения», — сообщили представители суда.