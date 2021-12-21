Петербургский суд продлил арест по делу о растрате бизнесмену Ебралидзе

В Петербурге бизнесмену Александру Ебралидзе суд продлил арест по делу о растрате 3 миллиардов рублей до 23 марта 2022 года. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие полагает, что в период с 1 января 2014 по 1 августа 2016 года Ебралидзе присвоил себе средства «Констанс-Банка» в размере 2 млрд 917 млн рублей. На момент кражи подсудимый был владельцем финансовой организации.

Ебралидзе обвинения отрицает. По его мнению, это дело дело рук бывшего председателя банка Эльдара Дыгова. В суде он просил изменить меру пресечения на домашний арест.