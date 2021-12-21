Журналисты из Петербурга оценили комплекс по переработке мусора в Подмосковье

В Ленинградской области единый оператор по Петербургу и региону АО «Невский экологический оператор» планирует построить мусороперерабатывающий завод, похожий на тот, что работает в Московской области. Об этом 17 декабря сообщает ЛенТВ24.

Журналисты изучили работу КПО «Восток» в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск и рассказали о современных методах переработки отходов.

Переработка ведется в закрытых цехах специалистами. Постоянно на предприятии работают около 70 человек. Также имеются полностью автоматизированные помещения, однако и за ними дистанционно наблюдают операторы.

«Часть мусора успешно перерабатывается во вторичное сырье. То, что не подлежит повторному использованию хранят в соответствии с применяемыми технологиями, среди которых сепарация и прессование», — пишет издание.

Через две линии переработки подмосковного завода проходят 1 млн 200 тысяч тонн ежегодно. В Ленинградской области же планируют перерабатывать лишь половину от этого числа. В настоящее время около 700 тысяч тонн отходов ежегодно свозят на полигон под Гатчиной.