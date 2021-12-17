Школу в Сосновом Бору оштрафовали за отказ отпустить ребенка с урока в туалет

В Ленинградской области одну из школ Соснового Бора оштрафовали за отказ отпустить ученика с урока в туалет. Об этом 17 декабря сообщает издание ivbg.ru.

Школа была оштрафована решением прокуратуры, которая провела проверку по факту поступившей жалобы. Правоохранители пришли к выводу, что преподаватель нарушил статью №34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В результате в отношении учебного заведения было заведено административное дело.

Мировой судья вынес решение, по которому администрация школы обязана выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, сообщается, что после инцидента 53-летняя учительница была уволена.