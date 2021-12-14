Жители Кингисеппа хотят самостоятельно выбрать управляющую компанию

В Кингисеппском районе Ленинградской области местные жители борются за право самостоятельно выбирать управляющую компанию. Об этом 14 декабря сообщает ivbg.ru.

Активные граждане недовольны принудительной сменой управляющей компании. По их мнению, фирма «Единение» участвует в разделе рынка и рейдерском захвате. Также они утверждают, что компания не справляется со своими прямыми обязанностями, такими как уборка придомовой территории, ремонт парадных и работа диспетчерской службы.

«Нас отжало УК «Единение», но не чего не делает», — поделилась одна из местных жительниц.

Недовольные уже обращались с заявлениями и жалобами в ОАО «Управляющая компания», однако ответа так и не получили. Теперь активисты будут обращаться в прокуратуру и комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.