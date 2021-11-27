Многодетная петербурженка осталась без газа из-за долгов соседа

В Петроградском районе Петербурга многодетная семья осталась без газа из-за задолженности соседа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Семья с пятью детьми, проживающая в доме на улице Лизы Чайкиной, осталась без возможности принять ванну и приготовить еду из-за отключения подачи газа.

Причиной отключения стал житель соседней квартиры, который накопил за два года неуплаты долг в размере десяти тысяч рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» принял соответсвующие меры, при этом не учтя, что труба сквозная. Специалисты временно вернули газ в квартиры, при этом предупредив соседей, что им необходимо либо оплатить долг соседа, либо провести в квартиру собственную газовую трубу за полмиллиона рублей.