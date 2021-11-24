Информацию об отставке начальника ГИБДД Петербурга Семенова не подтвердили в МВД

Информация об увольнении начальника ГИБДД Петербурга Алексея Семенова, появившаяся в СМИ в среду, не была подтверждена представителями ГУ МВД. Об этом 24 ноября сообщает «Петербургский дневник».

В сети появилась информация, что генерал-майор Алексей Семенов подал на имя министра МВД Владимира Колокольцева рапорт об увольнении. Начальник ГИБДД сообщил о добровольном оставлении занимаемой должности. Однако в пресс-службе ведомства не стали подтверждать данный факт.

Ранее Семенов занимал пост заместителя главы управления инспекции, после чего в октябре 2017 года возглавил УГИБДД.