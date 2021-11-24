В Петербурге по делу о растрате задержан бизнесмен Александр Ебралидзе

Петербургского бизнесмена Александра Ебралидзе задержали по делу о растрате в 3 млрд рублей. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».

В СМИ появилась информация, что задержание бизнесмена связано с исчезновением 3 млрд рублей Констанс-банка, одним из владельцев которого является Ебралидзе. Лицензия у финансовой организации была отозвана еще в августе 2016 года.

Задержанный известен спонсор гуманитарных проектов в Петербурге. Так, Ебралидзе основал Всемирный конгресс народов Грузии, который является общественным объединением грузин, проживающих за границей.