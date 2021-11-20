Бастрыкин намерен добиться возбуждения дела из-за оскорбления детей с аутизмом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к коллегам, которые отказались возбуждать уголовное дело в отношении женщины, выгонявшей с площадки детей с аутизмом. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СК не стал ждать, когда ему придет жалоба на сотрудников регионального отделения и попросил их доложить о ходе проверки дела об оскорблении детей с инвалидностью.

Напомним, сегодня петербургский СК, за отсутствием состава преступления, отказал в возбуждении уголовного дела в отношении жительницы жилого комплекса, которая выгоняла с площадки детей с аутизмом.