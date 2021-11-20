В центре Петербурга прошел творческий вечер в поддержку граффити с Хармсом

В Центральном районе Петербурга прошел творческий вечер в поддержку граффити с изображением писателя Даниила Хармса. Об этом 20 ноября сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте».

Участники встречи прочли стихи автора, а также побеседовали о литературе, стрит-арте и гражданской активности.

«Совсем скоро наша объединенная команда местных жителей и команды Ц сделает заключительные шаги к согласованию мирового соглашения с администрацией района», — сказано в публикации авторов районного сообщества.