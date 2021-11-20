Петербурженка, которая прогнала с площадки детей-аутистов, избежала наказания

Следственные органы не стали заводить уголовное дело в отношении петербурженки, которая прогнала детей с аутизмом с площадки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководительницу центра инклюзивных проектов «Какая разница» Валерию Катаеву.

Отказ в возбуждении уголовного дела аргументирован отсутствием состава преступления. Однако руководительница отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Наталья Денисова с решением СК не согласна и намерена отправить жалобу главе ведомства Александру Бастрыкину.