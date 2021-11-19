В Петербурге через мобильное приложение будут оплачивать уборку снега во дворах

Петербуржцы смогут получить деньги за уборку снега через приложение «дворник-шеринг». Об этом 19 ноября сообщили представители Жилищного комитета.

Роботу приложения протестируют в Калининском районе. Горожане смогут помочь друг-другу в уборке дворовых территорий и получить за это денежное вознаграждение.

Вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что за день можно будет заработать около тысячи рублей. Деньги можно будет забрать уже по окончании рабочего дня.

Чтобы принять участие в проекте необходимо обратиться в районное жилищное агентство и городские ЖКС и заключить договор. Коммунальщики хотят собрать перед грядущими снегопадами настоящий «снежный десант».