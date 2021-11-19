Двоих петербуржцев разыскивает полиция за фото со спущенными штанами у Спаса на Крови

В Петербурге по статье об оскорблении чувств верующих ищут двоих молодых людей, опубликовавших фото со приспущенными штанами на фоне Спаса на Крови. Об этом 19 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

Фотографии нашли на просторах социальных сетей в ходе интернет-мониторинга.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Снимок сделан несколько месяцев назад, а расходиться в интернете начал в прошлую пятницу.