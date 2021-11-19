На Васильевском острове заметили адресную табличку с грубой ошибкой

В Василеостровском районе Петербурга местные жители заметили адресную табличку с ошибкой. Об этом 19 ноября они сообщили в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте».

Возмущенный пост с фотографией таблички дома №25/3 по улице Беринга появился в сети утром. На фото видно, что фамилию известного российского мореплавателя написали через букву «Е».

В комментариях не все поняли, о какой ошибке идет речь. Однако нашлись и те, кто не упустил возможность обвинить в случившемся российскую систему образования.

«Поколение ЕГЭ работает», — написал один из участников сообщества.