КГИОП рассмотрит заявление по Охтинскому мысу

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал КГИОП рассмотреть заявление археолога по Охтинскому мысу. Об этом 19 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Градозащитники выступили в суде с требованием о признании незаконности бездействия сотрудников КГИОП в вопросе включения объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона», расположенного на территории Охтинского мыса, в перечень объектов культурного наследия.

«Суд требования административных истцов удовлетворил частично, признав незаконным бездействие в части нерассмотрения заявления, неорганизации проведения работ, обязав рассмотреть заявление в течение 3-х дней с момента вступления решения суда в законную силу», — говорится в заявлении.