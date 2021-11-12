Суд Петербурга вынес решение в отношении выгуливающего тигра мужчины

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответсвенности «выгуливающего» тигра мужчину. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Михаил Зарецкий вывел тигра «в люди» у дома №58 по улице Новые Заводы. С животным фотографировались случайные прохожие. Доставили дикого зверя в город на «Мерседесе» с номерами «666».

У мужчины на руках были документы на тигра, судя по которым он приобрел животное 25.05.2021 — после 01.01.2020, когда был официально введен запрет на содержание и использование диких животных

Решением суда Заруцкий получил административный штраф в размере 3 тысяч рублей, а Тинг был конфискован.

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга в ходе дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, установил, что истец не был связан с Тамбовской криминальной группировкой, а также не состоял в ОПГ и не был подозреваемым по делу об убийстве Михаила Маневича и Павла Капыша. Ранее АБН допустило ошибку в статье о ходе этого дела.