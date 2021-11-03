Блогеру Хованскому петербургский суд продлил арест

Суд Петербурга продлил арест блогера Юрия Хованского до 8 января следующего года. Об этом 3 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения блогеру, в связи с тем, что расследование на момент истечения срока содержания под стражей не было завершено. Свое мнение еще не высказали эксперты, а также сторона обвинения ждет ответов от Google и Microsoft.

Напомним, блогер Юрий Хованский обвиняется судом в оправдании терроризма, из-за исполненной им песни, в которой упоминается теракт на Дубровке.