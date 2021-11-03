Стены домов в центре Петербурга очищают от граффити

В Центральном районе Петербурга специалисты ЖСК очищают стены домов от граффити. Об этом 3 ноября сообщил заместитель директора ГКУ «Жилищное агентство» Центрального района Артем Гришан.

На работу «Мобильный десант» вышел с ведрами краски и валиками. Группа разделилась надвое: одна часть отправилась во дворы на Гончарной улице, вторая выдвинулась им навстречу со стороны Площади Восстания. Работникам прямо на месте приходится подбирать нужный цвет краски.

«В среднем, закрашивается в день около 15-20 граффити — это 20-30 квадратных метров. В денежном эквиваленте — это около 10 тысяч рублей. Если все это перевести в год, то получается более 5 тысяч граффити в год, более 7,5 тысяч квадратных метров и по деньгам это 2,6 миллиона рублей», — привел подробности замдиректора.