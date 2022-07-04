Не желаете чашечку выгоды?

Лето – время загородных поездок, а значит и посещения АЗС по пути. Сегодня для автолюбителей фраза «заехать на заправку» означает не только возможность заправить авто, но и, например, купить кофе в дорогу. Сеть «Газпромнефть» предложила объединить приятное с выгодным - с помощью акции «Кофе заправляет».

Если заправиться от 30 литров, заказать кофе и оплатить весь заказ на кассе, можно получить скидку на топливо - 2 рубля с каждого литра. Если же вы приверженец философии осознанного потребления и предпочитаете наливать кофе в свою кружку – чашка кофе 0,2 л при покупке на кассе обойдется вам на 15 рублей дешевле*. Выгода по обеим акциям суммируется в случае оплаты заказа на кассе. При желании термокружку можно приобрести тут же на АЗС.

Если вы предпочитаете пользоваться приложениями, то вам будет интересна онлайн-версия акции «Кофе заправляет»: по ее условиям оплата заправки от 30 литров и кофе непосредственно в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» дает скидку 3 рубля с каждого литра топлива.

Напомним, что сеть АЗС «Газпромнефть» первой в топливном ритейле реализовала возможность покупки кофе онлайн в мобильном приложении. Этот сервис экономит не только средства, но и время – оплатить кофе можно банковской картой или бонусами программы лояльности «Нам по пути». После чего – нажатием одной кнопки на кофемашине приготовить свой напиток и при желании отрегулировать настройки крепости и высоты молочной пенки по своему вкусу через сервис «Личный бариста» в мобильном приложении. Оплачивать напиток онлайн можно как вместе с топливом, так и отдельно.

Кстати, кофе – второй по популярности товар на АЗС сети «Газпромнефть» после топлива. Рекорд продаж компания зафиксировала в текущем году на АЗС, расположенной на 665 км трассы М-11 «Нева». Показатель составил 1215 чашек в сутки!

*Перечень АЗС, участвующих в акции по приобретению кофе в свою кружку, можно уточнить по ссылке.