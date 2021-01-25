Читинец нашел украденный у него старинный буфет на сайте объявлений

Предмет мебели достался ему по наследству и стоил около 300 тысяч рублей.

Житель Читы нашел буфет, который украли с его дачи, на портале объявлений. Старинный предмет мебели оказался в семье в начале XX века.

Дачу мужчины обокрали, пока он болел коронавирусом. После знакомые сказали, что видели буфет на сайте объявлений. Встретившись с купившим его антикваром, владелец буфета показал фото обстановки и тот без возражений отдал его. По словам специалиста, он купил его за 20 тысяч рублей.

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Мебель задает стилистику помещения, отвечает за удобство и комфорт, определяет статус и вкус владельца. Выбирать её нужно тщательно, учитывая предназначение, бюджет, габариты комнаты, порядок размещения углов, проемов, выступов.

Выбор материала изготовления мебели зависит напрямую от финансовой составляющей и дизайнерской концепции. Наиболее высокую стоимость имеют предметы из массива. Для их производства используется отборная древесина прочных и водостойких пород – дуба, ореха. Они выглядят внушительно, богато и роскошно, отличаются классическим исполнением.

В небольших помещениях и в интерьерах современных стилей такая мебель будет выглядеть нелепо, загромождать пространство. Её специалисты рекомендуют для гостиных, спален и столовых с просторной площадью, оформленных в традициях готики, ренессанса, барокко, рококо, классицизма, ампира или модерна.