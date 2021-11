Ученые выяснили, как образование в России влияет на зарплату

Даже средне-специальное образование позволяет зарабатывать на 20-30% больше, выяснили аналитики Всемирного банка. Соответствующее исследование называлось «Returns to Education in the Russian Federation».

Выяснилось, что в 1990-е годы так называемая «личная отдача от образования» в России резко возросла. Чем более образован был человек, тем на большую зарплату он претендовал. То есть, аксиома о том, что от происходившего в стране выигрывли только те, кто умел торговать, оказалась неверна.

Как рассказал экономист Дмитрий Прокофьев, к началу нулевых «return to education» в РФ достиг пика - 9%, затем стал снижаться и сейчас в два раза уступает среднемировой.

"Есть и более душераздирающие выводы: вложения в среднее специальное образование бессмысленны из-за нулевой отдачи. Затем через СМИ и экспертов они проникают в головы принимающих решения и влияют на политику в сфере образования", - отметил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ, академик Ростислав Копелюшников.

Ранее сообщалось, что учащиеся петербургских школ подали рекордное количество заявок на Всероссийскую олимпиаду школьников. Как сообщили в администрации города, 710 тысяч — это максимальное число за все время существования данного состязания.

Количество заявок выросло по всем направлениям олимпиады. Многие учащиеся хотят проверить свои силы сразу по нескольким дисциплинам технического, гуманитарного и естественного направлений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе растет интерес к кванториумам. Поэтому число детских технопарков в городе будут увеличивать. В ближайшие три года новые кванториумы появятся в Фрунзенском, Красногвардейском и Красносельском районах.