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Эксперты рассказали о новых сервисах по покупке авто и ценах

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева.

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Сразу несколько новых возможностей купить автомобиль появится в ближайшее время.

"СберАвто" предложил своим клиентам новый сервис, в котором свел воедино предложения по подбору авто как от дилеров, так и от частных продавцов. Здесь можно выбрать, например, Чанган ЦС 75 ФЛ 2021.

Эксперт системы сравнивает все предложения по новым и б/у автомобилям, опубликованным у официальных импортеров, на досках частных объявлений, в закрытых базах. После выбора машины специалист организует оценку, запускает техническую и юридическую проверку машины и продавца. Далее проводятся торги с продавцом, в ходе которых эксперт будет сопровождать оформление сделки.

Компания демпингует, предлагая услугу вдвое дешевле, чем это стоит в среднем по рынку. Среди плюсов можно отметить скорость сделки, которая в среднем проводится за одну неделю, и возврат денег в случае, если автомобиль подобрать не удалось.

Еще один способ подобрать автомобиль появится уже осенью. Онлайн-сервис, предположительно, будет работать через Госуслуги. Воспользоваться им можно будет, скачав приложение «Госключ», в котором сформируется электронная подпись пользователя. Такие предосторожности призваны защитить потенциальных покупателей и продавцов от мошенников.

При этом более половины поучаствовавших в соответствующем опросе россиян уверены, что нынешние пандемийно-кризисные времена - не лучшие для покупки и даже для продажи автомобилей. В качестве причины они называют рост цен на новые автомобили и их дефицит. Владельцы авто не уверены, что смогут позволить себе новую машину на деньги, полученные от продажи старой.

Также 81% считает, что цены на автомобили в ближайшее время еще вырастут, как и ставки по автокредитам (62%). С ними согласен ряд экспертов, предрекающих дальнейшее падение предложения на новые автомобили в связи с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов.

«Цены на автомобили в последнее время росли, сформировались ожидания, что эта тенденция будет продолжена. Такие предположения часто имеют эффект самоисполняющегося пророчества и сами в том числе подогревают рост цен», – прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами Ромир Людмила Фукова.

Что касается статистики, то в действительности Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что за июль 2021 года продажи новых авто снизились в РФ на 4,1% по сравнению с июлем прошлого года, — россияне купили 136 040 машин.

Тем, кто готов взять подержанный автомобиль, эксперты портала CAR.RU посоветовали прежде всего обратить внимание на состояние кузова и отказаться от покупки при наличии коррозии. Поскольку вся экономия при покупке может сойти на нет после дорогостоящей замены прогнивших частей.

Также следует обратить внимание на работу силового агрегата. Не должно быть глухих стуков и сизого дыма, выходящего из выхлопной трубы.

Кроме того, не стоит брать автомобиль после сильной эксплуатации, на которую могут указывать затёртый руль, продавленные сиденья и поцарапанные ручки.

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