  • 28 Июль 2021
USD 29.07.2021 73.6088 -0.2383
USD ММВБ 18:27 73.7308  
EUR 29.07.2021 86.9173 -0.0746
EUR ММВБ 18:27 87.0408  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Москве появились курьеры по выносу мусора

Автор:


© Фото: Facebook

Темы дня

Организаторы проекта намерены развернуть его и в Петербурге

Курьеры, которые выносят мусор, появились в столице. Чтобы воспользоваться услугой, не придется даже выходить из дома.

Если вы всё же выносите мусор самостоятельно, и хотите сэкономить 90 рублей, стоит выбрать хорошие мусорные мешки от производителя. Тем более, что приложение не дает брать заказы, выходящие за радиус двух километров от местонахождения курьера.

"Идея родилась совершенно случайно. Мы с командой думали над проектом, связанным со вторсырьем, рассуждали, как было бы здорово, если бы кто-то приходил и забирал вторсырье прямо из дома. Ну и в итоге докрутили идею до сервиса по выносу мусора", - рассказывает маркетолог проекта "Я вынесу мусор за вас" Евгения Горлова.

Среди клиентов службы - самоизолированные и карантинные москвичи, мамы в декрете, маломобильные категории граждан, пенсионеры и даже бизнесмены, не готовые начинать день с визита к мусорному контейнеру.

На данный момент в сервисе работает 1405 курьеров, и их число постоянно растет. Заработок может составлять до 2,5 тысяч рублей в день.

Пока мусорные курьеры работают только в границах МКАД, но организаторы проекта обещают со временем раздвинуть эти границы до самого Санкт-Петербурга.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram