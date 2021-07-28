В Москве появились курьеры по выносу мусора

Курьеры, которые выносят мусор, появились в столице. Чтобы воспользоваться услугой, не придется даже выходить из дома.

Если вы всё же выносите мусор самостоятельно, и хотите сэкономить 90 рублей, стоит выбрать хорошие мусорные мешки от производителя. Тем более, что приложение не дает брать заказы, выходящие за радиус двух километров от местонахождения курьера.

"Идея родилась совершенно случайно. Мы с командой думали над проектом, связанным со вторсырьем, рассуждали, как было бы здорово, если бы кто-то приходил и забирал вторсырье прямо из дома. Ну и в итоге докрутили идею до сервиса по выносу мусора", - рассказывает маркетолог проекта "Я вынесу мусор за вас" Евгения Горлова.

Среди клиентов службы - самоизолированные и карантинные москвичи, мамы в декрете, маломобильные категории граждан, пенсионеры и даже бизнесмены, не готовые начинать день с визита к мусорному контейнеру.

На данный момент в сервисе работает 1405 курьеров, и их число постоянно растет. Заработок может составлять до 2,5 тысяч рублей в день.

Пока мусорные курьеры работают только в границах МКАД, но организаторы проекта обещают со временем раздвинуть эти границы до самого Санкт-Петербурга.