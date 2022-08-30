Депутат Хамзаев прокомментировал предложение о регулировании перевозки животных

Сейчас в России нет правил перевозки животных в автомобилях. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что поездки водителей с питомцами только увеличивают риски на дорогах, поэтому данный вопрос нужно регулировать. Об этом сообщает телеканал "360".

Парламентарий заявил, что чаще всего животных перевозят без какой-либо фиксации в салоне машины. В связи с этим двигающийся питомец может помешать владельцу вести автомобиль.

Хамзаев уточнил, что необходимо отрегулировать правила нахождение животного в автотранспорте. По его словам, сейчас прописано нахождение ребенка или взрослого в машине, а животное передвигается как хочет. Он отметил, что это создает определенные риски, поэтому необходимы специальные средства, которые фиксируют кошку, собаку или других животных в процессе перевозки в автомобиле.

Депутат уже ранее направил свое предложение по регулированию перевозки домашних животных руководителю российской Госавтоинспекции Михаилу Черникову. Хамзаевв считает, что животных нужно перевозить в специальных автобоксах или переносках.