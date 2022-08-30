В Петербурге пройдет свадьба российских Джонни Деппа и Анджелины Джоли

В Петербурге местные жители сменили имена на Анджелину Джоли и Джонни Деппа. Таким образом они решили привлечь внимание к своей свадьбе. Об этом сообщает "МК в Питере".

Как рассказала невеста Анджелина, в прошлом Екатерина, они действительно сменили имена и это видно в паспорте. Она уточнила, что сделали они это в качестве продуманного PR-хода. Благодаря этому о торжестве узнают как можно больше людей.

По её словам, свадьба - это отличная новость, если сравнивать с теми событиями, которые сейчас происходят в мире. Пара хочет, чтобы о них узнали, поскольку они собираются развиваться в медийной сфере. Она отметила, что друзья отнеслись к этому хорошо, но иногда теряют пару в социальных сетях - там тоже пришлось поменять имена. Окружающие же по-разному обращаются к девушке, некоторые уже называют её Анджелиной.

Также она рассказала, что свадьба обещает быть тоже необычной, ведь первая часть события посвящена голливудской тематике.