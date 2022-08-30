Детский психолог рассказала, как мотивировать школьников на учебу

Перед началом нового учебного многие родители начинают беспокоиться о том, как сподвигнуть своих детей на успешную учебу. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как сделать так, чтобы дети шли в школу с радостью. Об этом сообщает Mash.city.

Эксперт уточнила, что прежде всего стоит настроить ребенка на позитивный лад ипомочь вспомнить ему все хорошее. По её словам, чтобы облегчить переход в новый ритм жизни стоит заранее менять ритм жизни. Еще одним хорошим методом будет посвятить часть каникул на то, чтобы вспомнить учебную программу. Это поможет ребенку легче влиться в учебный процесс и избавит от стресса.

Психолог подчеркнула, что не стоит критиковать ребенка и не оказывать на него давление. Также она уточнила, что не стоит говорить "мы тоже не хотим идти на работу", а лучше напомнить о встрече с друзьями.