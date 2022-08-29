Петербургским учителям показали варианты корпоративной формы

Петербургским учителям представили варианты корпоративной одежды. Отечественные бренды показали дизайны во время городского педагогического совета. В Смольном заявили, что в случае, если учебные заведения примут такое решение, готовы оказать поддержку в реализации "школьной формы" для учителей.

Как сообщает ТАСС, правительство города планирует рассмотреть какие-то опции и сертификаты, если будет принято решение о корпоративной одежде.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о важности облика современного учителя. По её словам, внешний вид помогает выстраивать взаимоотношения со школьником. Она отметила, что это имеет значение. Также она заявила, что обсудит с коллегами, насколько необходимо школе введение корпоративной одежды. Стоит отметить, что во время дефиле представили одежду петербургских брендов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге более 3 тысячи учителей поздравит российское движение детей и молодежи.