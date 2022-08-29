По Ленобласти разгуливают больше 20 тысяч бездомных кошек и собак

На вопросы жителей Ленинградской области о бездомных животных ответил начальник управления ветеринарии региона Леонид Кротов. Как сообщает Ivbg, в Леноблати более 20 тысяч бездомных собак и кошек. В 15 приютах для животных насчитывается еще около двух тысяч собак и 500 кошек.

Основной причиной появления бездомных животных 70% респондентов считают безответственное отношение людей, которые выбрасывают их на улицу.

В регионе для решения данной проблемы отлавливают и стерилизуют животных. В рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили" ленинградцев учат ответственно обращаться с питомцами. Бездомным в приютах помогают найти новых хозяев. Также вакцинируют от бешенства животных в государственных ветеринарных клиниках. Также в каждом районе есть дни для льгтной стерилизации. Подробнее об этом можно узнать в районных ветеринарных центрах.

Кроме того, обсуждается вопрос создания вместительного государственного приюта. Решение по нему примут в 2024 году.