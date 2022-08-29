Зоопсихолог оценил идею корги-кафе в Петербурге

В связи с массовыми жалобами петербуржцев в Петербурге накануне на территории пространства "Севкабель порт" закрыли корги-кафе. Этично ли открывать такие места и что нужно для их создания, рассказал зоопсихолог Миросла Волков. Об этом сообщает "МК в Питере".

Специалист считает, что многое зависит от того, как организуют подобные заведения и соблюдают ли в них правила. По его словам, животные должны чувствовать себя хорошо, тогда ничего ужасного в кафе такого формата нет.

В пример он привел популярные в Северной столице котокафе. Зоопсихолог объяснил, что там кошку нельзя трогать насильно, а начать контактировать с ней только тогда, когда она сама подошла. Кроме того, в заведении есть специальные полочки, где животное может отдохнуть без людей. При это он уточнил, что такой формат сложнее организовать с собаками. Собака не может спрятаться от людей на полку, поэтому ей нужно организовать другое место для отдыха.