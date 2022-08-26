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В Луге местный житель застукал жену с двумя мужчинами и получил уголовку за убийство

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© Фото: Baltphoto

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Местный житель в Лужском районе Ленинградской области разозлился, когда застал свою бывшую жену в компании двух мужчин. Компания распивала спиртные напитки. Экс-супруг накинулся на соперников с ножом. Однго из них госпитализировали на скорой, а второго направили в морг. Об этом сообщает Neva.Today.

В отделении полиции в четверг, 25 августа, поступило сообщение о происшествии в квартире на улице Кирова в Луге. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили труп неизвестного мужчины с колото-резаными ранами живота.

В итоге полицейские задержали 27-летнего местного жителя. По предварительной информации, он вернулся домой и застукал бывшую 37-летнюю супругу за распитием спиртных напитков в компании малознакомых мужчин. Между подозреваемым и двумя гостями произошел конфликт. Мужчина ударил одного из соперников в живот не менее двух раз ножом. Тот скончался от полученных травм. После ревнивец набросился на второго мужчину, которого позже госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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