Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать пенсии в местных банках

Проживающие за границей граждане РФ, которые имеют право на получение пенсии или других социальных выплат, смогут получать деньги на счета в банках по месту жительства. Такая информация содержится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Нововведение предполагает, что денежные средства будут зачислять в рублях на счета российских граждан, которые открыты в зарубежных кредитных учреждениях. Постановление вступит в силу с момента его опубликования и будет действовать до конца этого года.

Ранее в СМИ писали, что из-за антироссийских санкций некоторые пенсионеры, проживающие за границей не могут получить свои выплаты. В Москве нашли метод, чтобы не оставить без средств своих соотечественников. Сейчас перевод обеспечения пенсионеров за рубежом осуществляют в отношении почти 125 тысяч человек.