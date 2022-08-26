Адвокат рассказал, может ли школа требовать школьную форму

У родителей всегда много забот перед началом учебного года. Среди них и покупка школьных принадлежностей и формы. Адвокат Геннадий Нефедовский ответил на самые популярные вопросы. Об этом сообщает Mash.city.

По его словам, школы в праве требоевать от учеников школьную форму. Он отметил, что образовательное учреждение может предъявлять требования к общему виды формы, фасоны, её увету, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правилам ношения.

Также он уточнил, что школьный документ, где все это указано, принимается с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. При этом родители школьников сами или через своих представителей могут обратиться к руководству образовательной организации и донести свои доводы. Кроме того, школы не имеют права требовать покупку школьной формы у определенного продавца.