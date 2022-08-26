Дикий самец крысы залез в клетку к домашней и оставил потомство

В петербургскую квартиру на первом этаже пробралась дикая крыса. Самцу удалось забраться в клетку к декаоративной крысе и оставить ей потомство. Хозяйка квартиры застала пасюка на месте преступления. Об этом она рассказала в группе "Фонд помощи брошенным крысам Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Теперь она раздает потомство крысы. По её словам, малышам уже пять недель. У её домашнего питомца после визита дикой крысы родились 12 малышей: три девочки и девять мальчиков.

Хозяйка считает, что наполовину дикие крысята будут сообразительнее своих декоративных сородичей. Однако она отметила, что малышам необходимы борее терпеливые владельцы, ведь те будут не такими послушными, как домашние.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что депутаты Петербурга призвали выделять бюджетные средства на приюты для животных. Увеличение числа частных приютов за счет государственного бюджета может оказать весьма серьезную поддержку организациям, которые помогают животным с улиц.