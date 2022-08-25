Пьяный петербуржец случайно пырнул себя ножом и залил кровью квартиру собутыльника на Сизова

В Приморском районе Петербурга полицейские приехали к окровавленному жителю, который заявил, что сам рухнул на нож. Однако ранений оказалось несколько - это пострадавший объяснить не смог. Видимо окровавленный петербуржец не захотел сажать своего собутыльника и решил не выдвигать обвинения по отношению к тому.

Как сообщает Neva.Today, в отделение полиции во вторник, 23 августа, поступило сообщение от петербуржца. Тот рассказал, что в квартире на проспекте Сизова его друг упал, а вокруг образовалась лужа крови.На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они нашли 35-летнего петербуржца в сильном алкогольном опьянении с ножевыми ранениями в области левого бедра.

Пострадавшего бригада скорой помощи госпитализировала в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где медики диагностировали у него множественные колото-рещаные раны средней трети левого бедра. Также у него оказалась поврежденная бедренная артерия.

Кроме того, житель Петербурга сообщил о том, что по случайности упал на нож, поэтому не предъявляет никому претензий и отказался составлять заявление.