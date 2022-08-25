Эксперт рассказал, что нужно знать перед покупкой электромобиля

В России продолжают набирать популярность электромобили - все больше автомобилистов находят их удобными и экологичными. Как сообщает Mash.city, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, почему электрокар не самое хорошее приобретение и с какими проблемами придется столкнуться.

По его словам, аккумуляторная батарея будет стоить примерно половину цены всей машины, а количество циклов перезарядки весьма ограничено. Он уточнил, что это ведет к "аккумуляторной зависимости". Так, россиянам нередко приходится преодолевать по 100 километров в сутки. Если предположить, что на 400-500 километров хвататет полного зарядного аккумулятора, то выйдет, что через каждые четыре-пять дней его придется заряжать.

Также он отметил, что количество зарядных циклов у аккумуляторной батареи ограничено, а заменить её - недешнвое удовольствие. По его мнению, в электромобиле просто нет ничего дороже аккумулятора.