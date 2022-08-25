Простые правила содержания объектов культурного наследия разработают в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании правительства заявил, что нужно разработать понтные правила, инструкции и стандарты по содержанию памятников культурного наследия в регионе. Об этом сообщает Online47.

По его словам, необходимо расписать в какие сроки проводить осмотры памятников, не находящихся в постоянном пользовании. Также там должно быть прописано, каким образом охранять памятники, а также определить тех, кто несет ответственность, если посыпались кирпичи или трещины.

Дрозденко уточнил, что в апреле 2022 года комитет по сохранению культурного наследия разработал инструкцию по содержанию памятников. Она носит лишь рекомендательный характер и нужна для систематизации разрозненной информации о сохранении объектов культурного наследия. Он отметил, что порядок контроля за состоянием объектов рассчитан на слишком большие сроки - осмотры стоит проводить чаще и тщательнее.