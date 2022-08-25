В Петербурге на помойке нашелся старинный витраж

Несколько лет назад из дома 13 по Тележной улице пропал старинный витраж. Его получилось найти на Петроградской стороне. Об этом сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Еще в 2011 году информация об исчезновении витража появилась на форуме. Горожане считают, что объект искусства демонтировали, когда меняли деревянные окна на стеклопакеты.

В ВООПИК заявили, что витраж обнаружили на помойке на Петроградской стороне. Выброшенный витраж в несколько измененном виде нашла петербурженка, которая сначала хотела его продать, а затем решил подарить его музею.

На потерянном витраже есть повреждения: не очень хорошее состояние переплетов и местами разбиты стекла. Специалисты хотят отреставрировать объект, а затем передать музею.

Ранее Санкт-Петербург.ру рассказывал о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.