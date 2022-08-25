Петербургский завод Bosh запустил сокращение сотрудников

На заводе Bosh в Стрельне начали увольнять сотрудников. Об этом рассказал один из работников предприятия. Как сообщает "КП-Петербург", от 700 тысяч рублей до 1 миллион рубле людям предлагают в качестве компенсации.

По словам сотрудника, с завода стиральных машин планируют сократить практически всех, на работе останутся только те, кто трудится в офисе. При этом на заводе холодильников осталось компонентов еще на 17 тысяч приборов. Поэтому там держат людей, чтобы использовать данные компоненты. Однако линия сейчас стоит.

Напомним, что с марта под Петербургом перестали функционировать два завода Bosch. В российском подразделении немецкого производителя бытовой техники ищет на них покупателей. Эксперты оценили их в 3,8-4,4 млрд рублей. Среди возможных кандидтов на покупку заводов называют китайские Midea и Hisense, а также турецкий Arcelik

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что завод Otis в Петербурге возобновил работу после смены владельца.